تشيلسي يواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ | Saturday, 18 March 2017 - 20:06 pm

تسبب جاري كاهيل بسذاجة كبيرة في ضربة جزاء ضد فريقه تشيلسي لكنه منح فريقه هدفاً غالياً ليقوده إلى التقدم خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على مضيفه ستوك سيتي اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.



وحقق تشيلسي انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 13 نقطة أمام توتنهام ليقترب خطوة جديدة من اللقب قبل آخر تسع مراحل من المسابقة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم البرازيلي ويليان لتشيلسي في الدقيقة 13 وتعادل الأيرلندي جوناثان والترز لستوك سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني، سجل كاهيل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 87 من المباراة التي شهد وقتها بدل الضائع طرد فيليب باردسلي لاعب ستوك سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة، وسيطر الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في بداية المباراة لينحصر اللعب بوسط الملعب وتخلو الدقائق الأول من أي محاولات هجومية خطيرة.



وكسر البرازيلي ويليان حاجز الصمت في الدقيقة 13 بتسجيل هدف مباغت بتسديدة مباشرة من ضربة حرة احتسبت للفريق في الناحية اليمنى حيث سدد الكرة من زاوية صعبة للغاية لتمر من الحائط البشري الدفاعي وحاول الحارس لي جرانت إبعاد الكرة ولكنها سكنت على يمينه داخل المرمى.



ونال جو ألان لاعب ستوك سيتي إنذاراً في الدقيقة 15 للخشونة مع الأسباني بدرو رودريجيز لإيقاف انطلاقة رائعة من بدرو كما نال الأسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي إنذاراً في الدقيقة 17 للخشونة.



وكاد تشيلسي يسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 30 إثر هجمة خطيرة وتمريرة ساقطة رائعة من فيكتور موزيس وصلت منها الكرة إلى ماركوس ألونسو خلف دفاع ستوك بوسط منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن الحارس جرانت تصدى لها برد فعل رائع.



ورد ستوك بفرصة خطيرة في الدقيقة 33 أسفرت عن ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى برونو مارتينز إندي الذي وضع الكرة برأسه داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود دفعة من سعيدو براهينو لاعب ستوك ضد سيزار أزبيليكويتا نجم تشيلسي أشار إليها الحكم المساعد.



ولكن الحكم لم يتردد في احتساب ضربة جزاء لستوك سيتي في الدقيقة 37 إثر ضربة حرة لعبها إيريك بيترز من الناحية اليسرى وحاول جوناثان والترز تحويلها داخل المرمى ولكن جاري كاهيل أسقطه داخل منطقة الجزاء.



وسدد والترز ضربة الجزاء بنفسه محرزاً هدف التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 38.



وتوترت أجواء اللقاء في الدقائق التالية بسبب مناوشات كوستا مع مدافعي ستوك.



وبدا تشيلسي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني مقابل محاولات غير مجدية من أصحاب الأرض.



وعاند الحظ تشيلسي في الدقيقة 66 حيث سدد ماركوس ألونسو كرلة رائعة من ضربة حرة احتسبت للفريق خارج منطقة جزاء ستوك ولكن العارضة تصدى للكرة وحرمت تشيلسي من التقدم.



ونجح كاهيل في تعويض فريقه عن ضربة الجزاء التي تسبب فيها وسجل هدف الفوز للفريق في الدقيقة 87 إثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى ديفيد لويز الذي لعبها ضعيفة في اتجاه المرمى وحاول إيريك بيترز تشتيتها لكنه لعبها بهدوء إلى كاهيل المتحفز داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك محرزاً هدف الحسم.



وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع طرد باردسلي لاعب ستوك سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة مع البديل سيسك فابريجاس.