ليستر يواصل صحوته بثلاثية على وست هام

لندن - رويترز | Saturday, 18 March 2017 - 20:49 pm

واصل ليستر سيتي صحوته تحت قيادة المدرب الجديد كريج شكسبير بفوزه 3-2 على وست هام يونايتد اليوم السبت مانحاً حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم.



ورفع رابع انتصار على التوالي يحققه الفريق تحت قيادة شكسبير في كافة المسابقات، منذ أن تولى المهمة خلفاً للإيطالي كلاوديو رانييري الشهر الماضي، رصيد ليستر إلى 30 نقطة من 28 مباراة في المركز 14 متقدماً بفارق ست نقاط فوق منطقة الهبوط.



وقدم الضيوف اداء رائعاً في الشوط الأول ومنح هدفان سجلهما رياض محرز وروبرت هوت الفريق التقدم 2-0 قبل أن يجعل جيمي فاردي النتيجة 3-1 بعد أن سجل مانويل لانتسيني هدفاً لاصحاب الأرض من ركلة حرة رائعة.



وتراجع اداء ليستر عقب تسجيل أندريه أيو لهدف برأسه لصالح وست هام قبل أن يتصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر لتسديدتين قويتين مانعاً أندي كارول من التسجيل بينما سدد أيو فوق العارضة رغم انه كان أمام المرمى مباشرة.