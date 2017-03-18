الهلال يبدأ أولى حصصه التدريبية على ملعب بني ياس

أبوظبي - الرياضية | Saturday, 18 March 2017 - 21:31 pm

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت أولى حصصه التدريبية بمعسكر الإعدادي الذي يقيمه حاليًا في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، واشتملت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب نادي بني ياس الإماراتي على الجوانب البدنية والفنية، إذ كثّف خلالها الجهاز الفني التدريبات البدنية واللياقية.



حيث عمد الجهاز الفني في مران اليوم على تطبيق تدريبات تسلّم الكرة، والتسليم، والتحرك السليم، قبل أن يقسم الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني الفريق إلى ثلاث مجموعات، إذ أجرت كل مجموعة تدريبات الجري على سرعات مختلفة، ومناورة على جزء من الملعب، اختتمها الجهاز الفني بتدريبات تفكيك العضلات.