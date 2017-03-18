بيان اتحادي: إشعارات فيفا وصلت إدارة البلوي ونتمنى إيضاح مداخليهم ومصاريفهم

جدة - الرياضية | Saturday, 18 March 2017 - 22:02 pm

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن اليوم السبت بيان إعلامي ضد الرئيس السابق لنادي الاتحاد إبراهيم البلوي حول قضية اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي.





وجاء نص بيان نادي الاتحاد :"الحاقاً للبيان الصادر من مجلس إدارة النادي بتاريخ 16/03/2017 المتعلق بالقرار الصادر من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية اللاعب جيمس ترويسي فإن مجلس الادارة يوضح الحقائق التالية":



لم يسبق لإدارة النادي أن تلقت أي استفسار أو طلب سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يخص قضية اللاعب المذكور وأن كل الإشعارات الخاصة بالقضية وصلت الإدارة السابقة ولم نبلغ بها، علماً أن تم إغلاق باب الترافع في هذه القضية قبل تكليف مجلس إدارتنا.



كما ويأسف مجلس الإدارة تجاهل الرد على القضية خلال الفترة التي أتيحت من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم وعدم حضور جلساتها وتقديم الدفوعات القانونية تجاه مطالب اللاعب في عدم تسليم حقوقه ولو تم ذلك لتجنب نادينا اليوم تبعات القضية وضياع الفرصة على النادي في الدفاع عن حقوقه.



إن قرار فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضد النادي في هذه القضية وعدم السماح له بالتسجيل لفترتيين متتاليتين كان بسبب إخلال إدارة النادي السابقة بالوفاء بالعقود التي ابرمتها مع بعض اللاعبيين حتى تفاقمت القضايا والمتطلبات على النادي، وقد فصل وأوضح ذلك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في مداخلته الأخيرة مع أحد البرامج الرياضية.



أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي قامت بدفعها الإدارة السابقة لمعالجتة القضايا التي واجهتها فيؤكد مجلس إدارة النادي أنه كان يأمل أن يتم إدارج المداخيل المالية للنادي ومصروفاتها من عام 2014 إلى نهاية عمل مجلس الإدارة السابق في 2016، من خلال قوائم مالية وميزانيات معتمدة لكي يكون بالإمكان التعرف بشكل واضحعلى هذه المشاكل المالية المعقدة والتعامل معها، لكن للأسف تم التعامل مع الأرقام المالية الهامة عبر بيانات وجداول غير معتمدة وتصاريح من منابر إعلامية لايمكن الإعتماد عليها اطلاقاً.



وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه يكتفي بهذا البيان والبيان السابق لإيضاح ملابسات قضية اللاعب جيمس ترويسي.