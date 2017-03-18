انتر ميلان يتعثر بالتعادل مع تورينو

روما - أ ف ب | Saturday, 18 March 2017 - 22:26 pm

فرمل تورينو مضيفه انتر ميلان عندما ارغمه على التعادل 2-2 اليوم السبت في تورينو في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم انتر ميلان بهدف الفرنسي جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 27، بيد أن تورينو ادرك التعادل بعد 6 دقائق بواسطة دانييلي باسيلي قبل أن يتقدم للمرة الأولى مطلع الشوط الثاني بواسطة الغاني أفراي أكوا (59)، لكن فرحته هو الآخر لم تدم سوى 3 دقائق اذ ادرك انتر ميلان التعادل بواسطة انطونيو كاندريفا.



وكان انتر ميلان يمني النفس بالفوز الثالث على التوالي والثامن عشر هذا الموسم للارتقاء إلى المركز الرابع ولو مؤقتاً، بيد انه اكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو الذي يملك فرصة للابتعاد في المركز الرابع في حال فوزه على مضيفه لاتسيو غداً الأحد في ختام المرحلة.



وحقق انتر ميلان انتصارين كاسحين على مضيفه كالياري (5-1) وضيفه اتالانتا (7-1) بقيادة هدافه قائده ماورو ايكاردي (20 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين) صاحب 5 اهداف في المباريات الثلاث الاخيرة، لكنه فشل اليوم في هز الشباك.



ويمني انتر ميلان النفس بحجز أحد المقاعد الثلاث الأولى في الدوري للعودة إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2012.



ويلعب لاحقاً ميلان مع جنوى.



ويلعب غداً أيضاً، أمبولي مع نابولي، وأتالانتا برغامو مع بيسكارا، وكالياري مع لاتسيو، وكروتوني مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع يوفنتوس، وأودينيزي مع باليرمو، وروما مع ساسوولو.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 70 نقطة من 28 مباراة

2- روما 62 من 28

3- نابولي 60 من 28

4- لاتسيو 56 من 28

5- انتر ميلان 55 من 29