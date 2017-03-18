لافتات جماهيرية تكشف مصير فينجر

لندن - رويترز | Saturday, 18 March 2017 - 20:56 pm

قال المدرب أرسين فينجر بنبرة حزينة إنه اتخذ قراراً بشأن مستقبله مع أرسنال وسيكشف عنه قريباً بعد هزيمته 3-1 أمام وست بروميتش البيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وخسر أرسنال للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري وهي أسوأ مسيرة خلال فترة فينجر الممتدة على مدار 21 عاماً.



وربما يتراجع أرسنال للمركز السادس اذا فاز مانشستر يونايتد على ميدلسبره غداً الأحد مما يفرض المزيد من الضغط على فينجر فيما بدأ صبر الجماهير، بما في ذلك معظم محبي المدرب الفرنسي، في النفاد.



وحمل مشجعون للفريق الزائر لافتات ضد فينجر اليوم كما حلقت طائرة صغيرة فوق الملعب تحمل لافتة كتب عليها "لا لتجديد العقد، ارحل يا فينجر".



وبدا فينجر متأثراً عند ظهوره أمام الصحفيين.



وقال فينجر "لا تقلقوا، أعرف ما سأفعله في مستقبلي، ستعرفون قريباً جداً" موضحاً أن إدارة النادي لا تعرف قراره وأنه لن يعلن عنه خلال فترة التوقف الدولية.



وبخسارته أصبح أرسنال مهدداً بالابتعاد كثيراً عن المربع الذهبي وهو ما لم يحدث أبداً في عهد فينجر الذي نال اللقب لآخر مرة منذ 13 عاماً.



وتابع المدرب "نحن في وضع سيء واستثنائي لم يحدث منذ 20 عاماً، نخسر مباراة بعد أخرى وهذا أكثر أهمية لي من مستقبلي.



"سنخوض معركة كبيرة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري ستكون