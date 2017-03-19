المرزوقي: 5 مبررات تجعلنا النادي “الملكي”.. ولا لقب غيره

جدة ـ الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 00:00 am

أصدرت إدارة النادي الأهلي على لسان أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي بياناً أمس، "تلقت "الرياضية" نسخة منه"، حول لقب النادي، الذي اعتمدت الإدارة الأهلاوية أن يكون "النادي الملكي" وفندت الأسباب وراء التسمية بهذا اللقب.

وتنشر "الرياضية" ما جاء في بيان النادي والمبررات الخمس وهي:

ـ في العرف العالمي، أنه في بعض الدول عندما يحظى ناد على أولوية الرعاية من أحد أفراد الأسرة الحاكمة فإن هذا النادي يعد نادياً ملكياً، نقيس على ذلك نادي الزمالك حين حظي برعاية الملك فاروق، كذلك نادي ريال مدريد الذي حظي برعاية الفونسو الثالث عشر، وقد حظي النادي الأهلي برعاية من مؤسس الرياضة السعودية الأمير عبدالله الفيصل، وهو الابن الأكبر للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ـ في العرف المحلي، أول ناد تأسس بعد توحيد المملكة عام 1351هـ / 1932م وتسميتها بـ(المملكة العربية السعودية)، حيث تأسس النادي الأهلي السعودي عام 1355هـ/1937م.

ـ يشمل شعار الأهلي شعار المملكة الرسمي (سيفين ونخلة).

ـ ألوان النادي الأهلي هي الأخضر والأبيض، وهي ألوان علم السعودية.

ـ حظي النادي الأهلي برعاية شرفية ورئاسية من أبناء الملك فيصل، وأبناء الملك خالد، وأبناء الملك عبدالله، في تفرد ملكي خاص بالنادي الأهلي السعودي.

ـ في منجز فريد لن يتكرر، يعد النادي الأهلي السعودي، النادي الوحيد الذي حصل على كأس الملك من يد ملوك المملكة (الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله، الملك سلمان)، وهذا المنجز لا يمكن تكراره مهما طال الزمن، يضاف إلى ذلك أن النادي الأهلي هو الأكثر حصولاً على الكؤوس الملكية بواقع 13 كأساً.