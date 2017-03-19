المرداسي مدرباً لحكام آسيا الواعدين

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 19 March 2017 - 00:00 am

اختارت دائرة التحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي فهد المرداسي ضمن مشروع تطوير الحكام الجدد في القارة، ضمن حكام كأس العالم 2018، ويهدف المشروع الجديد لتطوير أداء الحكام في جميع أنحاء القارة، واكتشاف حكام جدد، من خلال حضور مباريات بطولات يشرف عليها الاتحاد الآسيوي منها: كأس رئيس الاتحاد الآسيوي ـ وكأس آسيا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة، ويشارك إلى جانب المرداسي في المشروع كل من "الأوزبكي رافشان إيرماتوف، والإيراني علي رضا فغاني، والإماراتي محمد عبدالله، والقطري عبدالرحمن جاسم، والياباني ارويجي ساتو، والسنغافوري حمد تقي، والكوري كيم.

إلى ذلك أطلقت دائرة التحكيم في الاتحاد الآسيوي مسمى (مدرب الحكام الجدد)، على المشروع الذي يسهم في تطوير هؤلاء الحكام الذين يعتبرون مستقبل التحكيم في آسيا، من خلال مشاهدة أدائهم في المباريات، والجلوس مع الحكام بعد نهاية المباراة وتوجيههم، واستعراض خبراتهم التحكيمية التي اكتسبوها في المباريات، وكيفية تطبيقها مستقبلاً، كذلك متابعة الحكام خارج الملعب من خلال معسكراتهم في البطولات، وسبق للجنة الحكام الرئيسية برئاسة مرعي العواجي أن طبقت الفكرة قبل شهرين، بعد أن اختارت المرداسي وتركي الخضير وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري في دورات الحكام الواعدين.