العائلة تبعد السومة عن المنتخب

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 19 March 2017 - 00:00 am

شدد السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هداف دوري المحترفين، على أن عدم انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده يعود إلى رغبة عائلته، وأشار للمقربين منه أثناء وجوده في دبي لقضاء إجازة خاصة، إلى أنه استخار فيما يخص الانضمام إلى المنتخب السوري، ولكنه لم يجد الراحة، فقرر الابتعاد والاعتزال الدولي.

وكان المنتخب السوري قد أعلن عن ضم عمر خربين، مهاجم الفريق الأول بنادي الهلال إلى قائمة اللاعبين الذين تمّ استدعاؤهم من قبل الجهاز الفني للمنتخب، استعداداً لمباراتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية، اللتين ستقامان يومي 23 مارس و28 مارس الجاري.

وغادر خربين مع منتخب بلاده، بعد أن فرغ من المشاركة مع الهلال في المباراة الأخيرة أمام الفتح في دوري المحترفين، تلاها المشاركة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، ولم ينضم للفريق الهلالي في معسكره الذي بدأ أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تأهباً لخوض ما تبقى من منافسات في الموسم الجاري.