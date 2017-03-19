رويال مريديان السكن في بانكوك.. و 11 و 12 للمنتخب

| Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

تتخذ بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم من فندق رويال مريديان في العاصمة التايلاندية بانكوك مقرا لها، استعدادا للمباراة الهامة أمام منتخب تايلاند يوم 23 مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

تم تخصيص الطابقين 11 و 12 من فندق رويال مريديان للاعبين والجهاز الفني للمنتخب السعودي، وتم توفير مكان لأداء الصلاة وغرفة عيادة للجهاز الطبي وغرفة للمساج، إضافة إلى تأمين مستودع للمعدات والأدوات الرياضية والملابس.

وسيتناول اللاعبون وجباتهم اليومية في قاعة خاصة بعيدة عن نزلاء الفندق عن طريق طباخ المنتخب محمد عبدالفتاح.

ومن المقرر أن تكون بعثة الأخضر قد وصلت عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت السعودية إلى بانكوك، برئاسة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على متن طائرة خاصة من الرياض، بعد التزود بالوقود في مطار مسقط الدولي، وتناول أفراد المنتخب طعام الغداء، ثم خضع اللاعبون للراحة لمدة ثلاث ساعات، بعدها أجرى الأخضر أول تدريباته ثم تناول اللاعبون العشاء قبل الخلود للنوم.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الياباني.

وتضم قائمة المنتخب السعودي التي اختارها الهولندي مارفيك مدرب المنتخب اللاعبين: وليد عبدالله، وياسر المسيليم، وعبدالله المعيوف، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وحسن معاذ، وعمر هوساوي، وأسامة هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، ومنصور الحربي، وحسن كادش، وعبدالملك الخيبري، وسلمان الفرج، وعبدالمجيد الرويلي، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي (بدلا من المصاب فهد المولد، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي، ونايف هزازي.