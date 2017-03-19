تدشين المقر الجديد

| Friday, 17 March 2017 - 05:05 am

دشن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم مقره الجديد في ملعب راجا مانجالا، وتجولت "الرياضية" في المقر الجديد الذي يشمل مكاتب وقاعة للمؤتمرات الصحفية ومتجراً خاصاً للاتحاد تباع فيه المنتجات الخاصة للمنتخب التايلاندي، حيث تتوافد عليه الجماهير لاقتناء أطقم المنتخب.

وحرص الاتحاد أن يكون المقر الجديد جزءاً من ملعب راجا مانجالا لمتابعة تدريبات المنتخبات، ووضع المسؤولون في مدخل الاتحاد صوراً لقمصان المنتخب التايلاندي التي شارك بها في التصفيات الآسيوية وكأس آسيا، بالإضافة إلى شاشات تعرض نتائج الدوري التايلاندي وترتيب الدوري ومباريات المنتخب التايلاندي وترتيبه في التصفيات ونتائج الأندية التايلاندية المشاركة في دوري آبطال آسيا.