هوساوي: المنتخب لن يقف على أسامة

الرياض - مصعب العمار | Friday, 17 March 2017 - 05:06 am

أوضح عمر هوساوي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الجميع يعملون بجد واجتهاد حتى يكون المنتخب في كامل جاهزيته لمواجهتي تايلاند والعراق، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وقال :"نبحث عن تحقيق هدفنا وهو التأهل للمونديال رغم قوة المنافسة.

وعن غياب زميله أسامة هوساوي عن مواجهة المنتخب التايلاندي، قال :"دون أدنى شك أسامة له ثقله الكبير في الأخضر، ولكن المنتخب السعودي لا يقف عند لاعب معين".

وزاد هوساوي:"جميع المنتخبات في المجموعة قوية، ونحن كلاعبين ندرك تماما حجم المسؤولية التي نحملها، ونطمح إلى مواصلة نتائجنا المتميزة في التصفيات الآسيوية".