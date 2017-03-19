طارق كيال: العويس غائب ذهنياً

الرياض - الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 05:06 am

كشف طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب استبعد محمد العويس حارس المرمى لغيابه عن المشاركة في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الأخضر بحاجة إلى لاعب حاضر ذهنياً وجاهز بدنياً.

وقال كيال :"مباراة تايلاند من أصعب المباريات للمنتخب، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع وأن يعطي كل لاعب 120 % من قدراته"، مشيرا إلى أن مارفيك بحاجة إلى 4 حصص تدريبية في جدة و4 حصص في تايلاند لتطبيق التكتيك الذي سيلعب به المباراتين. وتابع :"أسامة هوساوي وحسن معاذ موقوفان ولن يشاركا في المباراة المقبلة بسبب البطاقات، وعبدالملك الخيبري مهدد بالإيقاف".