التذاكر من 100 إلى 600 بات

| Friday, 17 March 2017 - 05:06 am

حصلت "الرياضية" على التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومضيفه التايلاندي المقررة الخميس المقبل على أرض ملعب راجا مانجالا، حيث بيعت حتى الآن 8 آلاف تذكرة منذ بدء بيع التذاكر عبر موقع الاتحاد التايلاندي، ويصل سعر تذكرة الـvip إلى 600 بات، وتتراوح التذاكر حسب الموقع في الملعب من 100 بات إلى 400 بات.

وبين بارك بوم، منسق المنتخب التايلاندي، أن بيع التذاكر سيكون على الإنترنت، وسيكون هناك بيع للتذاكر يوم المباراة في الملعب حتى لا تكون هناك سوق سوداء.

وتجولت "الرياضية" في ملعب المباراة، وشملت الجولة مدخل الباص الخاص بالمنتخب السعودي، وغرفة اللاعبين والمنصة الرئيسة ومدخل الإعلاميين، الذي سيكون في منطقة w3، وقاعة المؤتمر الصحفي، والمناطق المحيطة بالملعب، الذي يمتاز بوجود ملاعب ملحقة للتدريبات وملاعب للألعاب المختلفة وصالات رياضية وممشى مفتوح للجميع.