الأخضر تدرب 35 دقيقة وطار إلى تايلاند

الرياض - مصعب العمار | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس حصة تدريبية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، قبل السفر أمس إلى بانكوك عن طريق العاصمة العمانية مسقط، ضمن البرنامج الإعدادي، استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند يوم الخميس المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 م.

وبدأت الحصة التدريبية التي استغرقت 35 دقيقة بالجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها قام اللاعبون بالتمريرات المتنوعة بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمرين استرجاعي لفك العضلات وسط الدائرة.

على جانب آخر، غادرت بعثة المنتخب السعودي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس على متن طائرة خاصة من الناقل الوطني”الخطوط الجوية العربية السعودية” من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار دون موينج الدولي بتايلاند مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، للانخراط في المعسكر الإعدادي الخارجي في تايلاند، استعدادا لخوض مواجهة الجولة السادسة أمام منتخب تايلاند يوم الخميس المقبل.