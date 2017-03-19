صدمة جديدة .. “فيفا” يحرم الاتحاد من فترتي تسجيل

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس خطابا عاجلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بمنع نادي الاتحاد من قيد اللاعبين (محليين ـ أجانب ـ هواة) في أول فترتي تسجيل قادمتين، وذلك بسبب عدم التزام الإدارة بسداد المبالغ المالية المستحقة للاعب الأسترالي ترويسي والذي سبق وأن رفع شكواه للجنة الانضباط بـ"فيفا".

من جانبه أشار لـ"الرياضية" مصدر مسئول في الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد أن جهل إدارة نادي الاتحاد بالقانون كلفهم هذه العقوبة الجديدة، حيث كانت الإدارة تستطيع رفع خطاب للاتحاد الدولي تطلب فيها حيثيات القضية وهذا الإجراء كفيل بتأجيل القضية مدة 6 أشهر لكنهم للأسف لم يفعلوا ذلك.

ويعد هذا القرار صدمة اتحادية جديدة، بعد الصدمة الأولى التي تلقاها المهتمون بشأن نادي الاتحاد متمثلة بخصم ثلاث نقاط من رصيده دوليا، وهو ما أثر على الفريق أثناء مبارياته دوريا.