مدرب تايلاند يعول على الأرض والجمهور لتجاوز الأخضر

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 15:05 pm

شدد المدير الفني للمنتخب التايلاندي الاول لكرة القدم على ضرورة استفادة منتخبه من عاملي الارض والجمهور خلال اللقاء الذي سيجمعه الخميس المقبل بالمنتخب السعودي ، وقال كياتيسوك سيناموانغ الذي كان يتحدث لصحيفة bangkokpost : أن فريقه قادر على الفوز على الأخضر السعودي.



وينتظر أن يواجه الأخضر تايلند يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، ولم يحقق منتخب تايلند سوى نقطة واحدة منذ بداية التصفيات إلا أن مدربه يرى أنهم قادرون على الفوز على السعودية.