عبدالله بن مساعد: ما يمر به نادي الاتحاد أمر مُقلق

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 15:12 pm

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الاتحادات ولجان الاحتراف السابقة لم تكن فعالة في إدارة الديون بدليل السماح لبعض الأندية بالتسجيل حينها رغم الديون.

وتابع رئيس الهيئة حديثة قائلاً :"إن وجد فساد إداري على إدارات سابقة فهي مسؤولية الإدارات الحالية لتقديم دعواها قانونيا أما سوء الإدارة فلا يمكن محاسبته".

وزاد :" لا يوجد فائدة كبيرة من محاسبة الإدارات السابقة في الأندية، الأهم العمل حالياً على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة".

وعن عقوبة نادي الاتحاد من الفيفا قال، :"مايمر به نادي الاتحاد مقلق جداً خصوصاً أنها العقوبة الثانية التي يتعرض لها في فترة قصيرة".