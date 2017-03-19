بالتعاون مع إعداد القادة .. رابطة المحترفين تنظم دورة أمن وسلامة المنشآت

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 15:55 pm

تنظم رابطة دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، دورة أمن وسلامة المنشآت الرياضية خلال الفترة من 19 إلى 21 رجب 1438 هـ الموافق 16 إلى 18 أبريل 2017 م.

وطلبت الرابطة من الراغبين في حضور الدورة المخصصة للمُهتمين من المدنيين والعسكريين المتخصصين بأمن وسلامة المنشآت الرياضية تقديم مؤهلاتهم ومعلوماتهم على البريد الإلكتروني [email protected] ، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويلتزم بإحضار موافقة من مرجعه بالموافقة على الانضمام للدورة مع أفضلية للذين سبق لهم المشاركة في تنظيم المناسبات الرياضية وأمن وسلامة المنشآت الرياضية ، واشترطت الرابطة في المتقدمين أيضاً إجادة اللغة الإنجليزية وحضورهم على حسابهم الشخصي .



وحددت الرابطة الجمعة الموافق 31 مارس 2017 م كآخر موعد لتقديم المؤهلات والسيرة الذاتية للالتحاق بالدورة التي تهدف للتعريف بمتطلبات أمن وسلامة المنشآت الرياضية، وفقاً للمعايير الدولية والقارية .