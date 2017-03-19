دورة دولية لحكام كرة القدم للصالات بالرياض

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 15:54 pm

ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة الحكام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) دورة دولية لحكام كرة قدم الصالات في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الحالي، بمشاركة محاضرين معتمدين من الاتحاد الدولي، وهما المحاضر السعودي عبدالرحمن الأحمري والماليزي بيدرول هشام.



وسيشارك في الدورة نخبة من حكام كرة قدم الصالات السعودية الذين يقودون مباريات الدوري السعودي للدرجتين الممتازة والأولى، إذ تشمل الدورة الدولية تنفيذ محاضرات عملية ونظرية بالإضافة لاختبارات تحريرية ولياقية، إلى جانب عرض بعض الحالات التحكيمية باستخدام أحدث الأجهزة التقنية , وسيخضع الحكام المشاركون , للتقييم في ختام الدورة مع تسليمهم شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي (FIFA).