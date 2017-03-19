التعادل السلبي يخيم على مباراة ليجانيس ومالاجا بالدوري الإسباني

مدريد - د ب أ | Sunday, 19 March 2017 - 16:05 pm

خيم التعادل السلبي على مباراة ليجانيس مع ضيفه مالاجا اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ملقة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة امام ليجانيس صاحب المركز السابع عشر.





وتعادل ملقة للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل 13 هزيمة وثمانية انتصارات فيما تعادل ليجانيس للمرة الثامنة مقابل 14 هزيمة وستة انتصارات.





وحقق ملقة أول تعادل له بعد أربع هزائم متتالية.