دعم سعودي لـ "وادا" و "اليونسكو" بـ 150 ألف دولار

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 16:21 pm

أفتتح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأحد أعمال الندوة العربية لمكافحة المنشطات التي تنظمها الهيئة على مدار يومين في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض.

ورحب سموه بمدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات السيد "اوليفر نقلي" وبالوفود العربية المشاركة في الندوة، مؤكداً على أهمية تضافر جهود جميع المنظمات العربية والدولية لمكافحة المنشطات وحماية الرياضيين منها، متمنياً أن تحقق هذه الندوة أهدافها لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين العرب.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، محمد صالح القنباز عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة ألف دولار للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وبمبلغ خمسون ألف دولار لمنظمة اليونيسكو، وذلك لدعم البرامج التي تستهدف مكافحة المنشطات والمخدرات.

وتتواصل غداً الأثنين أعمال الندوة العربية لمكافحة المنشطات، إذ تعقد عدة جلسات ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً، تتمحور حول واقع برامج مكافحة المنشطات دولياً ومؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات، بالإضافة لتبادل المعلومات المخبرية ومتطلبات المعايير الدولي للمختبرات.