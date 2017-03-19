نابولي يعبر إمبولي ويتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

روما - أ ف ب | Sunday, 19 March 2017 - 16:35 pm

فاز نابولي بصعوبة على مضيفه امبولي 3-2 الاحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وصعد موقتا الى المركز الثاني.





ورفع نابولي رصيده الى 63 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على روما الذي يستضيف في وقت لاحق ساسوولو، في حين وقف رصيد امبولي السابع عشر عند 22 نقطة.





على ملعب كارلو كاستيلاني، جدد نابولي الذي ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته مرتين في ثمن النهائي وبنتيجة واحدة (1-3) امام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، فوزه على امبولي بعدما هزمه ذهابا 2-صفر، وحقق انتصاره الثالث على التوالي محليا منذ خسارته على ملعبه أمام اتالانتا برغامو صفر-2 في المرحلة السادسة والعشرين.





وبعد تلك الخسارة التي عززت موقع روما في المركز الثاني، فاز نابولي على الاخير 2-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة وعاد منافسا قويا له على الوصافة، ثم على كروتوني الوافد الجديد وصاحب المركز قبل الاخير 3-صفر.





وسنحت فرصة مبكرة لنابولي للتقدم من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي درايس مرتنز بعدما أسقطه اندريا كوستا داخل المنطقة، انبرى لها اللاعب نفسه وسددها في قدم الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي وحاول البرازيلي جورجينيو اعادتها الى المرمى برأسه فسقطت على سطح الشبكة (7).





وتقدم نابولي بعدما رفع المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام كرة من الجهة اليسرى تهيأت من رأس احد المدافعين امام لورنتسو اينسينيي تابعها بهدوء في اللزاوية اليمنى السفلى (19).





وحصل الإسباني خوسيه كايخون على ركلة حرة عن قوس منطقة امبولي نفذها مرتنز وسجل الهدف الثاني لنابولي معوضا اهداره الفرصة الاولى (24).





وانهى نابولي الشوط الاول متقدما بثلاثية حاسما النتيجة بشكل عملي بعدما حصل كايخون على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل مانويل باسكوال، نفذها هذه المرة اينسينيي وسجل الهدف الثاني الشخصي هو الثاني عشر له في البطولة (38).





وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل كامل لامبولي الذي استطاع تسجيل هدفين لم يجنباه الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم.





وقلص المغربي عمر القدوري الفارق من ركلة حرة حصل عليها بنفسه اثر خطأ ارتكبه كايخون ضده (70).





وحصل امبولي على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه غلام ضد البوسني رادي كرونيتش نفذها بنجاح ماسيمو ماكاروني وسجل منها الهدف الثاني لاصحاب الارض (82).





ويلعب الأحد اتالانتا مع بيسكارا، وبولونيا مع كييفو فيرونا، وكالياري مع لاتسيو، وكروتوني مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الاخيرة، واودينيزي مع باليرمو.





وافتتحت المرحلة السبت بتعادل تورينو مع انتر ميلان 2-2، وفوز ميلان على جنوى 1-صفر.