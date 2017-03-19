مانشستر يعبر ميدلسبره ويتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ | Sunday, 19 March 2017 - 16:59 pm

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميدلسبره 3 / 1 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.





ورفع مانشستر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس وظل ميدلسبره في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 22 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.





وتقدم لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بهدف لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30 ليعلن عن هدفه الأول هذا الموسم.





وأضاف جيسي لينجارد الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 63 وتكفل المهاجم البنيني رودي جيستيد بتسجيل الهدف الوحيد لميدلسبره في الدقيقة 77.





وفي الوقت بدل الضائع من المباراة ارتكب الحارس الاسباني فيكتور فالديز خطأ فادحا كلف به فريقه ميدلسبره الهدف الثالث.





وخسر ميدلسبره للمرة الثالثة على التوالي والـ14 هذا الموسم مقابل عشرة تعادلات واربعة انتصارات.





وحقق مانشستر الفوز الـ14 هذا الموسم مقابل عشرة تعادلات وثلاث هزائم.