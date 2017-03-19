مارفيك يركز على تأمين دفاعات الأخضر استعداداً لتايلاند

بانكوك - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 17:30 pm

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد برنامجه التدريبي بحصة تدريبية على الملعب الوطني ببانكوك، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم2018م.



وبدأت حصة اليوم التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير المتنوع قبل أن يشرع بيرت فان مارفيك المدير الفني للأخضر بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي بدأت بالجوانب الدفاعية ثم الهجومية ، لتختتم الحصة بمناورة تركزت على تنويع مساحات اللعب وسط حضور ومتابعة عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



سيجري المنتخب السعودي مساء غد الأثنين حصة تدريباته على الملعب الوطني ببانكوك عند الساعة السابعة مساءً