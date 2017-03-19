باعشن يستقبل ممثل الوليد بن طلال

جدة - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 19:49 pm

استقبل حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بمكتبه في النادي مساء اليوم الأحد مدير مكتب الأمير الوليد بن طلال بجدة فواز الشقيري، والذي حمل هدية الأمير لنادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس ولي العهد والبالغة مليون ريال.



وأثنى رئيس النادي على مواقف الأمير الوليد بن طلال الداعمة لكافة أندية الوطن، مقدماً شكره على تهنئته ومكافأته للفريق بهذا الإنجاز في بادرة معتادة وغير مستغربة كما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد.