مورينهو: هناك آمل لوصولنا للمربع الذهبي

لندن - (د ب أ) | Sunday, 19 March 2017 - 20:27 pm

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سعادته بتجدد آمال فريقه في الدخول للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ميدلسبره 3/1، اليوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري.



وقال مورينيو: "هذا أمر رائع خاصة وأننا تمكننا في ذات الأسبوع من التأهل لدور الـ8 بالدوري الأوروبي، والحصول على الثلاث نقاط التي أبقتنا في السباق على المنافسة على المركز الرابع".



وأضاف: "لذلك لدينا فرصتين للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل".

وأكد: "لقد قدم اللاعبون كل شيء، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، فالديز تألق وأنقذ مرماه ببراعة في ثلاث محاولات قبل أن نحرز هدفنا الأول".