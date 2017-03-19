الهلال يلاقي بني ياس ودياً

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 21:18 pm

تقرّر أن يلاقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره بني ياس الإماراتي يوم السبت المقبل عند الساعة الـ٥:٤٥ بتوقيت أبوظبي، في أولى وديات الفريق الهلالي في المعسكر المقام حالياً في أبوظبي.



وعلى الصعيد الميداني واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباته الاعتيادية في معسكره الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".



حيث كثّف الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق مران اليوم النواحي اللياقية والبدنية، إذ عمد في بداية المران على تطبيق تدريبات بدنية، عمل بعدها على تطبيق تدريبات الجري على سرعات مختلفة، تلاها تطبيق تدريبات فنية؛ وذلك بتجاوز أكثر من حاجز، ومن ثم التسديد على المرمى، اختتمها الجهاز الفني بتدريبات تفكيك العضلات.



من جانب آخر أدى الثنائي عادل المولد وسالم الدوسري تدريبات لياقية إضافية؛ وذلك بالجري حول الملعب على سرعات ومسافات مختلفة.