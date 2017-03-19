الرياح تقلص تدريبات الاتفاق

الدمام - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 21:27 pm

أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على إيقاف تدريب الفريق الذي أجراه اليوم على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بعد نصف ساعة فقط على انطلاقته.



ولم يكد التدريب يبدأ حصته اللياقية حتى هطلت الأمطار ما أفسد على المدرب ضبط أدوات التدريب التي تطايرت بفعل الرياح، وهو ما اضطره لإنهاء التدريب وتوجيه اللاعبين لتناول العشاء في معسكر النادي.



من جانب أخر تقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية النهضة يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، في إطار استعدادته لمواجهة التعاون في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين نهاية مارس الجاري.