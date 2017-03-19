أتليتيكو مدريد يقترب من المركز الثالث بالدوري الإسباني

مدريد - أ ف ب | Sunday, 19 March 2017 - 21:41 pm

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صريحاً على ضيفه إشبيلية 3-1 وضيق عليه الخناق في المركز الثالث، اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق أتلتيكو فوزه الثالث على التوالي في الدوري، رافعاً رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث الذي فشل في الفوز للمرة الثالثة على التوالي.



وخاض الفريقان المباراة، بعد تأهل أتلتيكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن الألماني، حيث سيلاقي ليستر الإنجليزي، فيما خرج إشبيلية من ثمن النهائي أمام ليستر سيتي.



على ملعب "فيسنتي كالديرون" وأمام نحو 50 ألف متفرج، سيطر أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وهدد المهاجم الفرنسي العائد من الإصابة كيفن غاميرو مرمى الضيوف بتسديدة في العارضة (13).



لكن من ضربة حرة على المسطرة للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان، استفاد المدافع الأوروغياني دييغو غودين من رأسية سكنت شباك الفريق الأندلسي (37).



وشهد الشوط الثاني هدفاً رائعاً حمل توقيع غريزمان من ضربة حرة قوية جداً بيسراه سكنت المقص الأيسر لمرمى الحارس سيرخيو ريكو اليائس لصدها بمساعدة من العارضة (61)، وهذا الهدف الرابع عشر للفرنسي الدولي هذا الموسم.



وأطلق كوكي رصاصة الرحمة على إشبيلية بتسجيله الهدف الثالث لروخيبلانكوس من مسافة قريبة (77).



ومن هجمة مرتدة، قلص إشبيلية الفارق بعد انطلاقة سريعة من الأرجنتيني خواكين كوريا سددها قريبة إلى يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (85).





- ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 65 نقطة من 27 مباراة

2- برشلونة 60 من 27

3- اشبيلية 57 من 28

4- اتلتيكو مدريد 55 من 28

5- فياريال 48 من 28

ريال سوسييداد 48 من 28