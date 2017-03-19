الهلال وروما ودورتموند في بطولة حمدان الدولية

| Sunday, 19 March 2017 - 21:42 pm

يشارك فريق ناشئين الهلال لكرة القدم في بطولة حمدان بن محمد الدولية السابعة لكرة القدم لتحت 17 سنة، المقامة في مدينة دبي الإماراتية من يوم الجمعة السابع من شهر أبريل القادم وحتى يوم الأحد الموافق 16 من الشهر ذاته، حيث أسفرت قرعة البطولة عن تواجد الهلال حامل لقب المسابقة في المجموعة الأولى إلى جانب فرق "ليون الفرنسي"، "الأهلي الإماراتي" و"دبي الإماراتي"، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق "روما الإيطالي"، "بوروسيا دورتموند الألماني"، "الوصل الإماراتي" و"النصر الإماراتي"، حيث يستهل الهلال لقاءاته بالبطولة بملاقاة فريق "الأهلي" مساء يوم الجمعة السابع من شهر أبريل القادم، بينما سيواجه فريق "دبي" عصر يوم الأحد التاسع من الشهر ذاته، على أن يختتم لقاءات دور المجموعات بمواجهة فريق "ليون" مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 من نفس الشهر.