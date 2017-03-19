التعادل يخيم على مباراة مانشستر سيتي وليفربول

مانشستر - د ب أ | Sunday, 19 March 2017 - 21:50 pm

خيم التعادل 1 / 1 على المباراة التي جمعت مانشستر سيتي بضيفه ليفربول اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت أيضاً فوز مانشستر يونايتد على ميدلسبره 3 / 1 وتوتنهام على ساوثهامبتون 2 / 1.



وتقدم ليفربول بهدف سجله جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ثم تعادل سيرخيو أجويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع.



يشار إلى أن هذا التعادل هو السادس لمانشستر سيتي هذا الموسم مقابل الفوز في17 مباراة والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في خمس.