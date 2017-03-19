ماجد عبدالله يستغرب عدم ضم الغامدي لقائمة الأخضر

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 March 2017 - 22:19 pm

أستغرب نجم المنتخب السعودي ونادي النصر ماجد عبدالله عدم ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خالد الغامدي إلى قائمة المدرب الهولندي فان مارفيك لمواجهتي تايلاند والعراق، ضمن مباريات الجولة السادسة والسابعة من التصفيات الآسوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وقال المهاجم السابق :" خالد الغامدي يعد حالياً من أفضل اللاعبين في خانة الظهير الأيمن، وأستغرب عدم ضمه مؤخراً إلى قائمة المنتخب السعودي".



وعن مواجهة المنتخب التايلاندي القادمة قال ماجد عبدالله، :"تنتظرنا مواجهة صعبة، علينا نسيان المباراة الماضية أمام المنتخب الياباني، والتفكير جدياً في المواجهة المقبلة".