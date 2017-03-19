الوحدة يجهز القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية للعاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر خارجي يبدأ بشكل رسمي اليوم الإثنين، على أن يخوض خلاله مباراتين وديتين مع الوحدة الإماراتي وبني ياس الإماراتي.

ولم يجر الفريق أي تدريبات أمس، واكتفى المدرب بإلقاء محاضرة على اللاعبين ظهراً، شرح لهم المطلوب منهم خلال المعسكر، والبرنامج الخاص فيه.

ويعد المعسكر الحالي الرابع للقادسية هذا الموسم، إذ كشفت مصادر لـ"الرياضية" أن تكلفة المعسكر الذي يستمر لـ١٢ يوماً ستكون في حدود نصف مليون ريال، تشمل السكن والإعاشة، والتنقلات والمباريات الودية.

وسيبدأ الفريق برنامجه التدريبي مساء اليوم الإثنين، على أن يكون لياقياً بالدرجة الأولى فيما يبدأ غداً الثلاثاء التدريبات التكتيكية.