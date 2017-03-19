الشباب يواجه الفيصلي

الرياض ـ نواف الشعلان | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الشباب إلغاء تدريبات جميع فرق النادي بكافة فئاتها يوم أمس الأحد بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها مدينة الرياض، وستعاود الفرق تدريباتها عصر اليوم الإثنين.

ويستعد الفريق الشبابي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفيصلي بعد غد الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالنادي، في أولى ودياته وذلك ضمن استعدادات الفريق في فترة التوقف الحالية، فيما ستكون المواجهة الثانية يوم 1 إبريل من الشهر القادم، والتي تشهد فيها مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

ويحتل الفريق الشبابي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 27، إذ يسعى المدرب سامي الجابر إلى إنهاء الدوري في المرتبة الخامسة دورياً، وذلك بعد فقد فرصة المنافسة.