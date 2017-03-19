الشعلة يجهز النصر ودياً للهلال

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة ودية أمام فريق الشعلة "درجة أولى" السبت المقبل على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر نادي النصر، وذلك رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الذي طلب إقامة مباراة ودية لكشف إعداد الفريق قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام الفريق الهلالي يوم الأول من إبريل المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى كارتيرون للاستفادة من فترة التوقف الحالية من أجل التعرف أكثر على مستويات لاعبي فريقه، خاصة أن المدرب لم يكمل شهره الثاني منذ التعاقد معه خلفاً للكرواتي زوران الذي استقال من منصبه وتعاقد مع نادي العين الإماراتي.

من جانبه، يستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباتهم مساء اليوم استعداداً لمواجهة الهلال في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل.