الاتفاق.. 30 دقيقة فقط

الدمام ـ وليد الصيعري | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على إيقاف تدريب الفريق الذي أجراه أمس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بعد نصف ساعة فقط على انطلاقته.

ولم يكد التدريب يبدأ حصته اللياقية حتى هطلت الأمطار ما أفسد على المدرب ضبط أدوات التدريب التي تطايرت بفعل الرياح، وهو ما اضطره إلى إنهاء التدريب وتوجيه اللاعبين لتناول العشاء في معسكر النادي.

من جانب آخر، تقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية النهضة الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، في إطار استعداداته لمواجهة التعاون في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين نهاية مارس الجاري.