مناورة تصيب 3 لاعبين من الوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

انضم إلى مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المحترفان شريف حازم وطارق جبريل بعد وصولهما عصر أمس من القاهرة وغانا وشاركا في المران الذي قاده مساعد المدرب خالد مصطفى واشتمل على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة بين الأبيض والأحمر تألق فيها الحارس أحمد الغامدي والغاني طارق جبريل والأوروجوياني أدولفو ليما، فيما أصيب لاعب الوسط سلطان الدوسري بالعضلة الضامة والمدافع يحيى الكعبي بشد في العضلة الأمامية ولم يكمل شريف حازم المران لشعوره بالإرهاق بعد وصوله من المطار مباشرة إلى صالة المران واكتفى بالوجود في العيادة الطبية.

وفي سياق آخر، طالب أمين عام النادي باسم منقل أعضاء الشرف بضرورة المساندة الفعلية للفريق في الفترة الحالية التي تستلزم تضافر جميع الجهود وتوحيد الصفوف بعيداً عن أي محاولة لشق الصفوف ولاسيما أن الفريق تنتظره 5 مواجهات مصيرية تحدد بشكل كبير مصيره في البقاء بالدوري.

وأعرب منقل عن سعادته البالغة بالروح المعنوية العالية التي ظهر بها اللاعبون في الفترة الأولى من البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بالنادي بعد أن تم صرف النظر عن إقامة معسكر خارجي وهو ما بث الثقة في نفوس الإدارة التي تساند الفريق بقوة وتدعمه من أجل تخطي المحنة الحالية التي يمر بها الفريق وتراجعت بسببها نتائجه وترتيبه في جدول المسابقة.