عاصفة “مدار” تجبر الأندية على الغياب

| Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

أجبرت عاصفة" مدار" التي داهمت معظم مدن ومحافظات السعودية أمس الأحد، فرق أندية الدوري السعودي على إلغاء وتأجيل بعض تدريباتها.

ففي الرياض وتحديداً ضاحية العريجاء ألغى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس تدريباته وذلك بسبب العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة التي داهمت العاصمة أمس طوال الـ24 ساعة الماضية.

وفي شمال العاصمة الرياض ألغى سامي الجابر كل التدريبات الخاصة بالفريق الأول، على أن تستأنف مساء اليوم الإثنين.

وفي مكة المكرمة نقل مساعد المدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تدريبات الفريق من ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز إلى صالة الدكتور عبده يماني المغطاة بالنادي لاستكمال البرنامج التدريبي جراء موجة الغبار.

وفي الدمام أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الهولندي إلكو شاتوري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على إيقاف تدريب الفريق الذي أجراه أمس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بعد نصف ساعة فقط على انطلاقته.

وفي المجمعة لم يكترث الإيطالي جيوفاني من الأجواء المغبرة والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة وفضل إجراء التدريبات للاعبين، إذ أشار إليهم أنه لا وقت لديه بعد أن تمتع اللاعبين بالإجازة.

وتتصف العاصفة "مدار" القادمة من بحر العرب وشمال إفريقيا ببناء سحب شاهقة الارتفاع غزيرة المطر مصحوبة بنشاط عالٍ للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتساقط كثيف لحبات البَرَد وهي ناتجة من منخفض عميق متوسطي.