اتفاقية تنقل لاعبي القوى السعودية إلى كوبا

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

أنهى الاتحاد السعودي لألعاب القوى توقيع اتفاقية مع نظيره الكوبي، تشتمل على الاستعانة بالخبرات الفنية في الاتحاد الكوبي في بعض المسابقات، التي حققت خلالها رياضة أم الألعاب الكوبية إنجازات أولمبية وعالمية على مستوى اللاعبين والمدربين وأخصائيي العلاج.

واشتملت الاتفاقية على التعاقد مع طبيب متخصص في الطب الرياضي والإصابات الرياضية، والتأهيل بعد العلاج. كما تم التعاقد مع كبير مدربي المنتخب الكوبي لألعاب القوى للإشراف والتنسيق بين الاتحادين السعودي والكوبي، بجانب مدير الأداء الرياضي في الاتحاد السعودي محمد براك؛ من أجل الاستفادة الكاملة من المدرسة الكوبية المعروفة بالاعتماد على إنشاء قاعدة أساسية لأكبر عدد من اللاعبين في الفئات السنية.

كما ستشتمل الاتفاقية على انضمام اثنين من اللاعبين السعوديين في مسابقة العشاري لتدريبات المنتخب الكوبي، بجانب اللاعبين الكوبيين المتميزين في هذه المسابقة، تحت إشراف المدرب العالمي الكوبي (فابينو)، الذي يشرف على عدد من اللاعبين من خارج كوبا. كما تم الاتفاق على أن يتدرب اللاعبون السعوديون بجانب لاعبي النخبة الكوبيين في المركز الأولمبي الكوبي، الذي كان لا يتدرب فيه سوى اللاعبين الكوبيين فقط.