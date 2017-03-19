المطير محام دولي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

التحق المحامي يعقوب المطير، بالمعهد العالي للقانون في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لدراسة الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي، وشارك في محاضرات وورش عمل تركزت على إدارة الأندية الرياضية وحوكمة كرة القدم في فرنسا والسعودية والمملكة المتحدة مع عرض شامل عن الاتحاد الآسيوي ولجانه.

ويعتبر المطير محام مرخص من وزارة العدل، وهو محكّم معتمد من مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي، وحاصل على دورات في المنازعات الرياضية من مركز التحكيم الرياضي السعودي.