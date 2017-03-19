انطلاق "اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك"

مكة المكرمة ـ الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي عنوانها "اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك"، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بقاعة الشيخ محمد السبيل، بمقر الرئاسة بحي أجياد.

من جانبه، أهاب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجميع منسوبي الرئاسة العامة إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية المباركة كواجب وطني.

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية، التي تضطلع بها الرئاسة ومنسوبوها تجاه جنودنا البواسل الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن أمن ومقدسات المسلمين.