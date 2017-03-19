عبدالرحمن بن مساعد يُطل شاعراً

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 00:00 am

يعـــود الأميــــر الشـــاعر عبدالرحمــن بن مسـاعد بن عبدالعزيز، إلى إقامة الأمسيات الشعرية من جديد في العاصمة الرياض، بعد غياب دام أكثر من 13 عاماً.

ويحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة، مساء الجمعة المقبلة، أمسية الأمير الشاعر، والتي ترعاها الهيئة العامة للترفيه، وسيكون ريع الأمسية لصالح جمعية إنسان، وتأتي ضمن أمسيات شعرية مقبلة سيتم إقامتها في العديد من المناطق.

يذكر أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يعد أحد رواد الشعر، ويمتلك جماهيرية واسعة على مستوى الخليج والعالم العربي، وابتعد في وقت سابق بعد عمله رئيساً لنادي الهلال، قبل أن يستقيل عام 2015.