فرساليكو مدافع أتلتيكو مدريد يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة

مدريد - د ب أ | Monday, 20 March 2017 - 14:16 pm

كشف نادي أتلتيكو مدريد أن مدافعه سيمي فرساليكو تعرض لإصابة في أربطة الركبة اليسرى خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه أشبيلية 3 / 1 مساء الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" اليوم الإثنين أنه من المرجح غياب لاعب الظهير الأيمن لفترة طويلة بسبب الإصابة الخطيرة في الركبة والتي أجبرته على الخروج خلال مباراة أمس ، حيث شارك بدلا منه خوانفران.





وأضافت أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب عقب المباراة كشفت أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى ، وسيخضع للمزيد من الفحوص لتحديد حالة الإصابة بدقة.





وسيغيب فرساليكو بذلك عن صفوف المنتخب الكرواتي في مباراته المقررة أمام نظيره الأوكراني مساء الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 ، كما يرجح غيابه عن أتلتيكو في مباراتيه أمام ليستر سيتي الإنجليزي بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ، يومي 13 و19أبريل المقبل.