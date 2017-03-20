لويس انريكي وبيكي يمتدحان ميسي

برشلونة - رويترز | Monday, 20 March 2017 - 14:34 pm

كال لويس انريكي مدرب برشلونة المديح للهداف ليونيل ميسي أمس الأحد بعدما هز اللاعب الارجنتيني الشباك مرتين في الفوز 4-2 على بلنسية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ليسجل 40 هدفا على الأقل بجميع المسابقات للموسم الثامن على التوالي.





ووضع ميسي برشلونة في المقدمة 2-1 قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء ثم تلقى تمريرة من مواطنه خافيير ماسكيرانو ليسدد في الزاوية القريبة لمرمى الحارس دييجو الفيس محرزا هدفه 25 في الدوري هذا الموسم.





وإضافة لذلك سجل ميسي 11 هدفا في دوري أبطال اوروبا وأربعة في كأس الملك وهدفا واحدا في كأس السوبر الاسبانية ليرفع رصيده حاليا إلى 41 هدفا.





وسجل ميسي 40 هدفا لأول مرة في موسم واحد في 2009-2010 ثم كرر الخطى نفسها في كل موسم منذ ذلك الوقت.





وأبلغ لويس انريكي الصحفيين: "إنه أمر مذهل.. كسر كل رقم قياسي وسيواصل تحطيم المزيد".





وأضاف:"الاستمتاع بميسي أمر مذهل.. لا يمكن لأحد أن يقترب من أرقامه ومن المستحيل على أي أحد أن يفعل ما فعله. سنفتقده عندما يرحل".





وشارك ميسي في مباراته الأولى مع برشلونة عام 2004 وأصبح هداف النادي عبر العصور في 2012 ضد غرناطة متجاوزا الاسباني سيزار رودريجيز وفي 2014 تفوق على الراحل تيلمو زارا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني بثلاثية ضد أشبيلية.





وقال زميله جيرار بيكي: "إنه الأفضل على مر العصور واعتدنا عليه وهو يفعل ذلك ، يجعل الأمر يبدو طبيعيا لكننا نعلم مدى صعوبته بالنسبة لأي أحد وعندما يتوقف عن اللعب سيكون من الصعب على أي أحد تجاوز أرقامه. نحن فقط بحاجة للاستمتاع بالسنوات المتبقية معه".