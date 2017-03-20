أرسنال ينفي إجراء مفاوضات مع مدرب بروسيا دورتموند لخلافة فينجر

لندن - د ب أ | Monday, 20 March 2017 - 15:17 pm

نفى نادي أرسنال الإنجليزي أنه تحدث مع المدرب الحالي لبروسيا دورتموند الألماني، توماس توشيل، ليحل بدلا من الفرنسي أرسن فينجر في منصب المدير الفني للفريق، حسبما أكد أحد المتحدثين باسمه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية البريطانية.





"هذا ليس حقيقيا"، كان هذا ما قاله المتحدث باسم نادي أرسنال، ردا على الخبر، الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، التي أكدت في وقت سابق أن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني.





أما فيما يتعلق بمستقبل فينجر، الذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري، أوضح المتحدث باسم نادي أرسنال أنه سيكون هناك قرار مشترك في "الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة" حيال هذا الأمر.





وعلى جانب آخر، أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن المدرب الفرنسي سيستمر في عمله مع أرسنال في الموسم المقبل، رغم الانتقادات الموجهة ضده، والتي تتزايد بشكل مضطرد.

ويتولى فينجر المهمة الفنية لأرسنال منذ 21 عاما، حيث يعد أقدم المدربين في بطولة الدوري الإنجليزي.





وكشف المدرب الفرنسي(67 عاما)عقب سقوط فريقه 1 / 3 أمام ويست برومتش مطلع الأسبوع الجاري في المسابقة الإنجليزية أنه سيعلن قريبا عن قراره النهائي، وقال في لقاء مع بعض الصحفيين: "أعرف ما سأفعله في المستقبل، وستعرفونه أنتم أيضا سريعا، سريعا جدا".





وشكل خروج أرسنال المهين من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد تجرعه هزيمة مذلة (10 / 2) في مجموع نتيجة لقائي الذهاب والعودة، صدمة كبيرة للمدرب الفرنسي، الذي تلقى انتقادات واسعة.





بالإضافة إلى ذلك، يحتل أرسنال في الوقت الحالي المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وبات يواجه شبح عدم التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.