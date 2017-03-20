مانويل نوير ينسحب من المنتخب الألماني

برلين - د ب أ | Monday, 20 March 2017 - 15:48 pm

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين أن حارس المرمى مانويل نوير انسحب من صفوف المنتخب الألماني قبل المباراتين المقررتين أمام إنجلترا واذربيجان.





وقرر نوير ، قائد المنتخب ، البقاء في ميونخ للعلاج من إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة).





واستدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ، كيفن تراب حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ليعوض غياب نوير.





ويضم المنتخب الألماني بالفعل حارسي المرمى مارك-أندري تير شتيجن (برشلونة الأسباني) وبيرند لينو (باير ليفركوزن).





ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإنجليزي وديا في دورتموند بعد غد الأربعاء ثم يسافر إلى باكو لمواجهة منتخب اذربيجان يوم الأحد المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .