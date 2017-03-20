كورتوا: تشيلسي يستفيد من هدوء كوستا

لندن - رويترز | Monday, 20 March 2017 - 16:14 pm

لا يتوقع أن يفوز دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بأي جائزة "للعب النظيف" هذا الموسم لكن الحارس تيبو كورتوا يقول إن المهاجم المثير للجدل أصبح أكثر خبرة في السيطرة على أعصابه رغم التدخلات العنيفة من مدافعي الفرق المنافسة.





ونال كوستا انذارا بداعي الاحتجاج على قرار الحكم في الدقيقة 16 من مباراة انتصر فيها تشيلسي 2-1 على مضيفه ستوك سيتي يوم السبت لكنه أظهر قدرة كبيرة على ضبط النفس في باقي المباراة رغم تعرضه لمضايقات من مدافعي ستوك.





وقال كورتوا لوسائل اعلام بريطانية: "عندما ركلوه حافظ على هدوئه وكان أمرا مهما جدا بالنسبة لنا لانه في أسوأ سيناريو كان سيحصل على الانذار الثاني ويطرد من المباراة".





وتابع: "في بعض الاحيان ربما يبالغ كوستا قليلا لكن في معظم الأوقات يتعرض للركل والضرب كثيراً".





ويلعب كوستا، الذي حصل على ستة انذارات في الدوري هذا الموسم، دورا محوريا مع تشيلسي المتصدر.





وأضاف كورتوا حارس بلجيكا: "من المهم أن يبقى هادئا ولقد أظهر ذلك كثيرا هذا الموسم".





ويتصدر تشيلسي المسابقة بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه قبل فترة التوقف بسبب المباريات الدولية وسيستضيف كريستال بالاس صاحب المركز 16 في الأول من إبريل .