راشفورد يتشبث بالفرصة في إطلالة جديدة للمنتخب الإنجليزي بدون روني

لندن - د ب أ | Monday, 20 March 2017 - 16:39 pm

مع خروج المهاجم المخضرم واين روني من حسابات جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم لمباراتي الفريق المقبلتين أمام ليتوانيا وألمانيا ، تبدو الفرصة سانحة أمام ماركوس راشفورد زميل روني في مانشستر يونايتد للسطوع مع منتخب "الأسود الثلاثة".





ولم يستدع ساوثجيت المهاجم المخضرم روني ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتيه المرتقبتين أمام المنتخب الألماني وديا يوم الأربعاء المقبل وأمام المنتخب الليتواني يوم الأحد المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .





ولهذا ، ستكون المباراتان وخاصة المواجهة الودية مع المنتخب الألماني (مانشافت) فرصة جيدة أمام راشفورد لإثبات وجوده مع المنتخب الإنجليزي الذي يعلق آمالا عريضة على موهبة راشفورد.





ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراته أمام المانشافت بإطلالة جديدة حيث يرتدي زيا كاملا باللون الأزرق.





ولكن هذا التغيير في مظهر الفريق لن يكون الشيء الأكثر جذبا للانتباه حيث سيكون غياب روني والاعتماد على راشفورد في المباراتين المقبلتين أبرز ملامح التغيير في صفوف المنتخب الإنجليزي.





ويتصدر روني (31 عاما) قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 53 هدفا لكن هذا لم يمنع استبعاده من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ثم من قائمة المنتخب الإنجليزي.





ويبرز راشفورد ضمن المستفيدين من استبعاد روني كما استفاد المهاجم المخضرم جيرماين ديفو (34 عاما) والذي استدعاه ساوثجيت لقائمة المنتخب الإنجليزي هذه المرة ليعود إلى صفوف الفريق بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من آخر مشاركة سابقة له مع الفريق.









وقال راشفورد (19 عاما) إنه سيحاول أن يؤدي بطريقته. وأوضح : "أعلم المقارنات التي ستعقد بيننا... أعلم توقعات الناس بالنسبة لي. بالنسبة لي ، أركز فقط في تحسين مستواي.



تواجدي بجوار روني وتدريبي معه لعب دورا بارزا في الوصول لمستواي الحالي".





وفجر راشفورد المفاجأة في أول مشاركة له مع المنتخب الإنجليزي حيث هز الشباك بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله ليحجز لنفسه مكانا في قائمة الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) .





وقال راشفورد ، الذي خاض ست مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي حتى الآن ، إن روني ساهم في تطوير مستواه سواء مع مانشستر يونايتد أو المنتخب الإنجليزي.





وأوضح : "يتحدث روني معي كثيرا بشأن اللعبة والمواقف التي تعرض لها وكيفية تعامله معها... قال لي : عليك أن تنزل لأرض الملعب وتلعب فقط ، لا تستسلم للتوتر. قدم مستواك واشعر بالحرية على أرض الملعب".





وأوضح : "لا أطيق الانتظار حتى مباراة ألمانيا في دورتموند ثم العودة إلى ويمبلي لخوض مباراتنا الأولى في تصفيات المونديال بالعام الحالي".





وعندما أعلن ساوثجيت قائمة الفريق قبل أيام ، أشار المدرب الجديد لمنتخب الأسود الثلاثة إلى أن روني يشعر بالإحباط لعدم استدعائه ضمن قائمة الفريق ولكنه يتفهم السبب وراء هذا.





وأوضح ساوثجيت : "علينا ان ننظر لروني على أنه مهاجم غير صريح ، وهذا هو دوره الشائع... في المباراتين السابقتين ، اعتمدنا على ديلي آلي وآدم لالانا. آلي ولالانا يلعبان بشكل رائع ويسجلان الأهداف ويصنعانها لفريقيهما".





وأوضح : "يلعب روس باركلي بشكل رائع مع ناديه. ولهذا ، تظهر المنافسة. هناك بعض اللاعبين المتميزين وهناك معركة وصراع على الانضمام لهذا الفريق".





ويغيب دانيال ستوريدج عن صفوف المنتخب الإنجليزي في المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة كما اعتذر مايكل أنطونيو عن عدم المشاركة في هاتين المباراتين للإصابة أيضا ليقتصر عدد المشاركين في تدريبات الفريق اليوم الاثنين على 25 لاعبا.