رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل مدير ( وادا )

الرياض - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 17:25 pm

التقى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأثنين بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اوليفر نقلي مدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات .





وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الجهود لمكافحة المنشطات.





حضر اللقاء روب كوهلير نائب مدير عام الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد القنباز.





يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد افتتح أمس أعمال الندوة العربية لمكافحة المنشطات التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة الرياض.